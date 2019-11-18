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Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:27 | Son Güncelleme

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde farklı mahallelerden kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler ilçeye bağlı Çiftlik, Kaburgediği ve Çukurbağ mahallelerinde kablo hırsızlığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çukurbağ Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulunan bir araçta arama yapan ekipler, 2 bin metre kablo, kablo kesme makası, testere, kerpeten ve eldiven ele geçirdi.

Bölgede yapılan aramada 2 şüpheli gizlendikleri yerde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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