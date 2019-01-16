Mersin'de kumar oynatılan sendikaya operasyon

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sendikaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları gerekçesiyle 48 kişiye 15 bin 360 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, daha önce de birçok kez operasyon düzenledikleri Kadim İnşaat İşçileri Sendikasına ait binada yine kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Binaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları gerekçesiyle 48 kişiye toplam 15 bin 360 lira para cezası kesildi. Kapalı alanda sigara içtikleri gerekçesiyle de 39 kişiye 5 bin 967 lira idari para cezası yazıldı.

Operasyonda, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan G.A. gözaltına alındı.

Binada yapılan aramada, bir projektör, bir yansıtma için kullanılan kamera, bir ahşap el yapımı top üfleme cihazı, 174 tombala kartı, bin 80 pul ele geçirildi.

