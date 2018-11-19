Mersin'de üreticiler limonu yaza saklıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirdikleri limonu yaz aylarında piyasaya sürerek daha fazla gelir elde etmeyi hedefleyen üreticiler, yatak limon hazırlığına başladı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, limon hasadıyla birlikte tezgahların kurulduğunu ve saklanacak ürünlerin sandıklanmaya başlandığını söyledi.

Limonun soğuk hava depolarında muhafaza edilip yaz aylarında satılacağını dile getiren Doygun, "Yatağa alınan limon, üreticisine daha fazla kazandırıyor. Çoğu üretici limonlarını düşük fiyatlarla tüccara satmak istemiyor. Kendi imkanlarıyla limonlarını kesip yatağa alan üreticiler, daha sonra satıp daha fazla para kazanmayı hedefliyor." diye konuştu.

Her yıl ilaç, gübre ve işçilik maliyetlerinin arttığını belirten Doygun, geçen yıl limonun üreticiden dalında 2 lira ve üzerinde alındığını, bu yıl ise fiyatların belli olmadığını ifade etti.

Doygun, ilçe genelinde yaklaşık 20 bin dönüm arazide 80-90 bin ton limon hasadı yapılmasının beklendiğini kaydetti.

