HABER

Mersin’de yağmur zincirleme kazaya neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:09 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde sağanak yağış esnasında kayan tırın kontrolden çıkması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.Kazaya karışan ve hurdaya döndüğü görülen ticari araçtan 3 kişi burnu bile kanamadan çıktı.Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde sağanak yağış esnasında kayan tırın kontrolden çıkması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Kazaya karışan ve hurdaya döndüğü görülen ticari araçtan 3 kişi burnu bile kanamadan çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Mersin Antalya D-400 Karayolu üzerinde Antalya istikametinde seyreden tır ışıklı kavşağa yaklaştığında yağmurunda etkisiyle kayıp, iki araca çarptı.
Meydana gelen zincirleme kazada kapalı kasa ticari bir araç adeta hurdaya dönüp yan devrildi. 3 kişi vatandaşlarında yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Kaza yapan araçların bulunduğu istikamette yol trafiğe yaklaşık yarım saat kapalı kaldı. Çekicilerin ve itfaiye ekiplerini çalışmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. İkinci bir kaza yaşanmaması için yola kum ve talaş döküldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
FETÖ’den hapis cezası alan öğretmen aynı suçtan yine tutuklandıFETÖ’den hapis cezası alan öğretmen aynı suçtan yine tutuklandı
Akaryakıt hırsızı titiz takip sonucu yakalandıAkaryakıt hırsızı titiz takip sonucu yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.