HABER

Mersin'de yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 17:38 | Son Güncelleme

Mersin'de yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı

MERSİN (AA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, yayla sezonunun sona ermesiyle dönüş yapan vatandaşları, yaylalarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinin son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntı yaşadığı belirtildi.

Yayla ve meralarda dönüş mevsiminin başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan ve son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün, yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önüne alınarak, yaylalara çıkan vatandaşlarımızın yayla evlerinde yaşam malzemeleri bırakmaması, ülke genelinde yürütülen etkin mücadeleye önemli bir katkı sağlayacaktır."

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis
Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldıHastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin uyarı Yaşam malzemesi yayla

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

İzmirli iş adamının feci ölümü

İzmirli iş adamının feci ölümü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste yangın! Seferler aksıyor

Metrobüste yangın! Seferler aksıyor

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

Özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.