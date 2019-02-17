Mersin'deki meyve ağaçlarında renk cümbüşü

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, çiçek açan şeftali, nektarin, erik ve badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Erik, çilek, badem gibi ürünlerin ilk yetiştiği bölgelerden olan Silifke'de, etkili olan yağışların ardından güneşin kendisini göstermesiyle ağaçlar çiçek açtı.

Beyaz ve pembe renklerin ağırlıklı olduğu şeftali, nektarin, erik ve badem ağaçlarındaki çiçekler, adeta kartpostallık görüntüler yarattı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, yaptığı açıklamada, hava şartlarının güzel seyretmesi durumunda normalde haziran ayında çıkan nektarin ve şeftali ile eriği nisan ayında hasat etmeyi hedeflediklerini söyledi.

