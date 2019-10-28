HABER

Mersin'e şehit ateşi düştü-EK(FOTOĞRAF)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

HAKKARİ’de Yüksekova'da 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın Mersin'deki babaevine ateş düştü.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- HAKKARİ’de Yüksekova'da 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın Mersin'deki babaevine ateş düştü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alındı. Korkmaz, burada yapılan tüm mühaleye rağmen dün gece kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki babaevine acı haber, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Korkmaz'ın şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrağı asılırken, şehit ailesinin yakınları taziye için eve akın etti. Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
Alkollü sürücü, otomobille bariyerlere çarptı: 2 yaralıAlkollü sürücü, otomobille bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Pet şişeye tekme atan ortaokul öğrencisine darp iddiasıPet şişeye tekme atan ortaokul öğrencisine darp iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.