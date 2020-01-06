HABER
  4. Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 23:55 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin kırsal kesimlerinde bulunan Büyük Sorkun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli, Karayakup mahallerindeki ilk ve ortaokullar ile ilçe merkezindeki Erdemli Sağlık Meslek Lisesi'nde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime 7 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu
Ankara Valisi Şahin'den 'tatil' açıklaması Ankara Valisi Şahin'den 'tatil' açıklaması 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdemli Mersin Okul

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil değil

6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

İkinci Çiftlik Bank vurgunu! Yakalandılar

Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

Vicdansızlık! Eve giren bakıcı büyük şok yaşadı

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.