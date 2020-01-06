Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin kırsal kesimlerinde bulunan Büyük Sorkun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli, Karayakup mahallerindeki ilk ve ortaokullar ile ilçe merkezindeki Erdemli Sağlık Meslek Lisesi'nde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime 7 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

