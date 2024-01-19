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Merve Dizdar festival tarzıyla olay oldu! 'Yine rüküş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 09:27 | Son Güncelleme:
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Altın Palmiye ödüllü Merve Dizdar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa festival tarzıyla adından söz ettirdi. Marakeş Film Festivali'ne katılan Dizdar'ın tarzı yine beğenilmedi.

Merve Dizdar festival tarzıyla olay oldu! 'Yine rüküş'

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de rol alan ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

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Her paylaşımı olay olan Dizdar bu defa festival tarzıyla adından söz ettirdi.
Marakeş Film Festivali'ne katılan ünlü isim beyaz dantelli bir elbise giydi.

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Kombinini taşlı küpeler ve siyah kısa bir ceket ile tamamlayan Dizdar'ın tarzı yine beğenilmedi.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Yine rüküş', 'Çok özel birisi ama kombinleri fiyasko', 'Yine olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

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