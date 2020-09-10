Merve Mercan nereli, kimdir? Merve Mercan 40 gündür immün yetmezliğinden yaşam mücadelesi veriyordu!

Konya Selçuk Üniversitesi'nde tıp eğitimine devam eden son sınıf öğrencisi Merve Mercan koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Kısa sürede sosyal medya kullananlar tarafından araştırılan ve hakkında açıklama yapılan Merve Mercan nerelidir, kimdir merak ediliyor.
Konya Tabip Odası ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'un Twitter üzerinden paylaşım yaparak baş sağlığı dilediği tıp öğrencisi Merve Mercan koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Merve Mercan'ın 40 gün yoğun bakımda kaldığı ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Merve Mercan'ın hastaneye yatışından 5 gün sonra immün yetmezliği olduğu tespit edildi. 40 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç doktor bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Arkadaşlarını ve ailesini yasa boğan Merve Mercan'la ilgili başta Konya Selçuk Üniversitesi ve Konya Tabip Odası olmak üzere birçok sağlık kurumundan baş sağlığı geldi. Merve Mercan'ın hayatına dair açıklama geldiğinde haberimizde olacak. İşte Merve Mercan için baş sağlığı dilekleri...
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı açıklamada,
“Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sağlık ordusu en genç üyelerinden birini, üniversitemiz saygın bir onur öğrencisini kaybetti. Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.
Mercan'ın vefatına ilişkin Konya Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise,
“Sağlık ordumuz en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz çok kıymetli bir öğrencisini kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencimiz Merve Mercan, vefat etti. Mekânı cennet olsun. Kederli ailesinin başı sağ olsun” denildi.
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