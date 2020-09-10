Merve Mercan nereli, kimdir? Merve Mercan 40 gündür immün yetmezliğinden yaşam mücadelesi veriyordu!

Konya Selçuk Üniversitesi'nde tıp eğitimine devam eden son sınıf öğrencisi Merve Mercan koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Kısa sürede sosyal medya kullananlar tarafından araştırılan ve hakkında açıklama yapılan Merve Mercan nerelidir, kimdir merak ediliyor.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN TIP ÖĞRENCİSİ: MERVE MERCAN

Konya Tabip Odası ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'un Twitter üzerinden paylaşım yaparak baş sağlığı dilediği tıp öğrencisi Merve Mercan koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Merve Mercan'ın 40 gün yoğun bakımda kaldığı ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Merve Mercan'ın hastaneye yatışından 5 gün sonra immün yetmezliği olduğu tespit edildi. 40 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç doktor bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarını ve ailesini yasa boğan Merve Mercan'la ilgili başta Konya Selçuk Üniversitesi ve Konya Tabip Odası olmak üzere birçok sağlık kurumundan baş sağlığı geldi. Merve Mercan'ın hayatına dair açıklama geldiğinde haberimizde olacak. İşte Merve Mercan için baş sağlığı dilekleri...