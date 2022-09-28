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Mervenur'un katili Cüneyt Akyol'a ömür boyu hapis! 'İple boğdum, folyoya sardım'

28.09.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında meydana gelen vahşice işlenen cinayette Mervenur, iple boğularak öldürülmüş cesedi bir binanın çatısında folyoya sarılı halde bulunmuştu. 20 yaşındaki genç kızı öldüren Cüneyt Akyol, ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Katil Akyol, "Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a hadi gel diye seslendim. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. İple boğdum'' diyerek cinayeti anlattı

Mervenur'un katili Cüneyt Akyol'a ömür boyu hapis! 'İple boğdum, folyoya sardım'

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra uzun süre haber alınamayan, o dönem 20 yaşında olan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart 2021'de Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Cüneyt Akyol, ifadesinde, Mervenur Polat'ı nasıl öldürdüğünü anlatırken "Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel; Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak boğarak öldürdüm sonra da Mervenur'un cesedini önce mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım" dedi.

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KARDEŞİ, DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini ise erkek kardeşi, parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etti. Polis olayla ilgili Ferdi T., Halil İbrahim Ş., Aziz Kaya, Gökhan Hamurcu, Süleyman Gülten ve Z.U.'yu gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U. ve Süleyman Gülten, savcılıktan serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı. Gökhan Hamurcu, Halil İbrahim Ş. ile Ferdi T. de daha sonra itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Süleyman Gülten ile şikayetçiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan Süleyman Gülten, beraatini talep etti.

Sanık Aziz Kaya, suçsuz olduğunu ileri sürerek, “Tek suçum, yanlış yerde yanlış zamanda bulunmak" dedi. Sanık Cüneyt Akyol ise “Tasarlayarak öldürmedim. Cinsel saldırıda bulunmadım. Uyuşturucu madde kullandığım için o an öyle gelişti. Ailesinden tekrar tekrar özür dilerim" diye konuştu.

Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

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DAVADA KARAR VERİLDİ

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarından sonra duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, kararı açıkladı. Sanık Cüneyt Akyol'a 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, 'nitelikli cinsel saldırı' ve cinsel saldırı ile uyuşturucu ticareti suçlarından toplam 17 yıl ceza verildi. Tutuklu sanık Aziz Kaya'ya 'uyuşturucu ticareti'nden 10 yıl, tutuksuz sanık Süleyman Gülten'e 'delilleri karartma' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti.

'CİĞERİMİ KOPARDILAR'

Duruşma sonrası Mervenur Polat'ın ailesi ve avukatı açıklamalarda bulundu. Anne Güler Polat, gözyaşlarıyla “Biraz içim hafifledi. Henüz ciğerim yanıyor. Benim küçücük torunumu öksüz bıraktılar. İçimin ateşi sönmedi ama biraz hafifledi. Yavrumu elimden aldılar. Ben elimi bile kaldırmamıştım. Hayatını elinden aldılar. Ciğerimi kopardılar. Benden kötü olsunlar. Hep adalete güvendim, güveniyorum. Kararı veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

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Baba Atilla Polat ise “Sonuca sevinçliyim ama geride bir yavru bıraktı. Eşime, 'anne' diyor. Torunum annesinin öldüğünü de biliyor. Adalet yerini buldu. Biraz olsun rahatladım" dedi.

OĞLUNA PSİKOLOGLAR EŞLİĞİNDE ÖLDÜĞÜ SÖYLENMİŞ

Mervenur Polat'ın avukatı Buğra Kağan Oğuz, “Mervenur Polat çok genç yaşında katledildi. Konunun en büyük dramı ise 8 yaşındaki evladı. Mervenur'un annesi ve babası torunlarına bakıyor. Oğlu 1 yıl boyunca annesinin öldüğünü bilmiyordu, söyleyememiştik. En son psikologlar huzurunda söyledik" dedi.

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İNDİRİM UYGULANMADI, İÇİMİZİ SERİNLETEN KARAR'

Bu süreçte gerek cinayet büro amirliği gerek adli makamların çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Oğuz, “1,5 yıldır davamız sürüyordu. Davada yargılanan 6 sanık vardı. Bunların baş kahramanları ceza aldı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bu anlamda hiçbir indirim yapılmaması, bizim için sevindirici bir haber oldu. Diğer 3 sanık beraat etti. Bunun için üst yargı yollarına başvuracağız. Şu an için herkesten Allah razı olsun diyoruz. Mahkeme heyeti içimizi serinletecek karar verdi" diye konuştu.

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(DHA)


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