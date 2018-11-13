Mesleğini duyan şaşıyor! Sara Damnjanovic Instagram'ı sallıyor!

Dünyaca ünlü modeller arasında yer almanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Sara Damnjanovic'in örnek aldığı isimse Sırp tekvandocu Milica Mandic. İşte güzelliğinin yanı sıra uğraşlarıyla da herkesin beğenisini kazanan o güzel...
21 yaşındaki güzel beğeni topladı
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21 yaşındaki sunucu, tekvandocu ve ekonomi öğrencisi Sara Damnjanovic, paylaşımlarıyla Instagram'ı kasıp kavurmaya devam ediyor.
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Tekvando ustası olan Sırp sunucu Sara Damnjanovic, fit vücudu ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Şampiyon sporcu, 1997'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya geldi.
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Şu anda üniversitede ekonomi eğitimi alan Sara Damnjanovic, ülkesinde modellikle de uğraşıyor.
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Dünyaca ünlü bir model olmayı hayal eden Damnjanovic, hem ekonomi hem de spor alanında başarılı işlere imza atmayı arzu ettiğini söylüyor.
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Sara Damnjanovic, bir televizyon kanalında hava durumu sunuculuğu da yapıyor.
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Kendine Olimpiyat şampiyonu Sırp tekvandocu Milica Mandic'i örnek aldığını söyleyen Sara Damnjanovic, Avrupa şampiyonalarında ülkesi Sırbistan'ı temsil ediyor.
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Başarılı spor kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Sara, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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Instagram'da 228 bin takipçisi olan Sırp güzelin her bir paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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Sayısız madalya sahibi sporcu, paylaşımlarında ne kadar esnek bir vücudu olduğunu göstermeden edemiyor.
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İşte güzel tekvandocunun Instagram'da çok beğenilen paylaşımları...
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