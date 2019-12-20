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Mesleğini minyatür semer yaparak yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:46 | Son Güncelleme

  MANİSA'da yaşayan semer ustası Osman Zeybek (78), yok olmak üzere olan mesleğini minyatür semer yaparak yaşatmaya çalışıyor.  Sarıgöl'de yaşayan 2 çocuk babası Osman Zeybek, 16 yaşında çırak olarak semerci ustası yanında çalışmaya başladı.

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'da yaşayan semer ustası Osman Zeybek (78), yok olmak üzere olan mesleğini minyatür semer yaparak yaşatmaya çalışıyor.

Sarıgöl'de yaşayan 2 çocuk babası Osman Zeybek, 16 yaşında çırak olarak semerci ustası yanında çalışmaya başladı. Zeybek, 3 yıl sonra kendi dükkanını açtı. Kısa bir süre sonra askere giden Zeybek, döndükten sonra 16 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürdü. 62 yıldır semercilik yapan Zeybek, motorlu taşıtların yaygınlaşması ile birlikte at, eşek gibi yük hayvanlarına ihtiyaç kalmadığını belirterek, "1957 yılında Sarıgöl'de 12 semerci dükkanı vardı. Benim çalıştığım dükkanda 5 çıraktık. Benim ilk dükkanımı açtığım yıllarda, yörede tütün dikimi çok yapılıyordu. Üreticiler mahsulünü at ve eşekle taşırdı. Sonraları sepetli motosikletler çıktı. Öyle olunca da at ve eşeklere iş düşmez oldu. Bizim meslek de her geçen gün kan kaybedip, gözden düştü. Şimdi zaman zaman, kalan az sayıdaki hayvan sahibi, semer için bize geliyor. Yeni semer siparişi veren çok ender çıkıyor. Sarıgöl'ün yanı sıra Alaşehir, Buldan ve Eşme ilçelerinden semer tamiri için gelenler oluyor" dedi.

Yok olmak üzere olan mesleğini minyatür semer yaparak yaşatmaya çalıştığını vurgulayan Zeybek, "Önce tahtadan iskeletini hazırlıyorum. Sonra içini sazlıklarla doldurup, deri veya kumaş ile kaplayarak semerleri hazırlıyorum. Ardından da renkli boncuklarla süslüyorum. Büyüklüğüne göre bir semeri 2 ile 7 gün içinde hazırlıyorum. Artık eski işler olmadığı için sipariş üzerine çalışıyorum. Ancak çoğunlukla hediyelik olan minyatür semerler yapıyorum. Minyatür semerlere ilgi büyük oluyor. Ev, iş yeri ve araçlarda dekoratif amaçlı kullanılıyor. Mesleğimi devam ettirdiğim için bu bana haz veriyor. Gücüm yettiğince semer yapmaya devam edeceğim" dedi.

Biri çiftçi, diğeri ise beden eğitimi öğretmeni olan iki oğlu olan Sarıgöl'ün tek semercisi Osman Zeybek, oğullarının baba mesleğini tercih etmediğini de söyledi. Zeybek, yaptığı eşek semerlerini 300, at semerlerini 500, minyatür semerleri ise tanesi 150 liradan satıyor.

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