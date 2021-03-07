Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte hayat hikayesi

Mesut Akusta, babası Ali Akusta vefat ettikten sonra Ankara'ya gitti ve buradaki halk eğitim kurslarından teknik ressamlık kursunu bitirdi. Sertifikayı almaya gittiği gün gözüne tiyatro kursu afişi takıldı ve usta oyuncunun tiyatro kariyeri tam olarak orada başladı.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta 22 Şubat 1964'te Konya'nın Gözlü beldesinde dünyaya gelmiştir. Çok genç yaşta babasını kaybeden Mesut Akusta, babasının vefatından sonra Ankara'ya taşınmıştır. Ankara'da halk eğitim kurslarına giderek teknik ressamlık kursunu bitirmiş, sertifikasını almaya gittiği gün ise tiyatro kurslarını görerek tiyatroya katılmaya karar vermiştir. Mesut Akusta'nın oyunculuk hayatı o gün başlamıştır.

Ankara'da lise eğitimini tamamlayan Mesut Akusta, daha sonra Edebiyat ve Sanat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1992 yılında Yeditepe Oyuncuları topluluğuna katılmış ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol almıştır.

TEŞKİLAT METE BEY KİMDİR?

Teşkilat dizisinde Mete Bey karakteri Mesut Akusta tarafından canlandırılmakta. Mete Bey, ekibin kurucusu ve akıl hocası olarak karşımıza çıkıyor. Tam bir devlet adamı olan karakter, devletin bekası için her şeyini ortasına koyar ve stratejik düşünme yeteneği sayesinde oldukça dikkat çeker. Entellektüel birikimi oldukça fazladır, sofistike kişiliği de işinde farklı bakış açıları görebilmesini sağlar.