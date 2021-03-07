Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte hayat hikayesi

Mesut Akusta, babası Ali Akusta vefat ettikten sonra Ankara'ya gitti ve buradaki halk eğitim kurslarından teknik ressamlık kursunu bitirdi. Sertifikayı almaya gittiği gün gözüne tiyatro kursu afişi takıldı ve usta oyuncunun tiyatro kariyeri tam olarak orada başladı.
Mesut Akusta 22 Şubat 1964'te Konya'nın Gözlü beldesinde dünyaya gelmiştir. Çok genç yaşta babasını kaybeden Mesut Akusta, babasının vefatından sonra Ankara'ya taşınmıştır. Ankara'da halk eğitim kurslarına giderek teknik ressamlık kursunu bitirmiş, sertifikasını almaya gittiği gün ise tiyatro kurslarını görerek tiyatroya katılmaya karar vermiştir. Mesut Akusta'nın oyunculuk hayatı o gün başlamıştır.
Ankara'da lise eğitimini tamamlayan Mesut Akusta, daha sonra Edebiyat ve Sanat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1992 yılında Yeditepe Oyuncuları topluluğuna katılmış ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol almıştır.
Teşkilat dizisinde Mete Bey karakteri Mesut Akusta tarafından canlandırılmakta. Mete Bey, ekibin kurucusu ve akıl hocası olarak karşımıza çıkıyor. Tam bir devlet adamı olan karakter, devletin bekası için her şeyini ortasına koyar ve stratejik düşünme yeteneği sayesinde oldukça dikkat çeker. Entellektüel birikimi oldukça fazladır, sofistike kişiliği de işinde farklı bakış açıları görebilmesini sağlar.
2020 – Babil (Süleyman) (TV Dizisi)
2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)
2019 – Yüzleşme (Battal) (TV Dizisi)
2019 – Masal Çiçeği (Rıza) (TV Dizisi)
2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ekrem) (TV Dizisi)
2018 – Lady Winsley (İsmail) (Sinema Filmi)
2018 – Börü (İrfan Aladağ) (Sinema Filmi)
2017 – Yıldızlar Şahidim (Fiko) (TV Dizisi)
2016 – Ölene Kadar (Gürcü Tekin) (TV Dizisi)
2015 – Kanlı Postal (Komutan Esat) (Sinema Filmi)
2015 – 2015 – Memleket (Seydi) (Sinema Filmi)
2013 – Karagül (Kendal) (TV Dizisi)
2013 – Gitme Baba (Harun) (Sinema Filmi)
2012 – Dağ (Astsubay Kıdemli Başçavuş Kemal Karadağ) (Sinema Filmi)
2011 – Ay Tutulması (Şevket) (TV Dizisi)
2010 – İmge (Kısa Film)
2010 – Kardelen (Osman) (Sinema Filmi)
2010 – Divanyolu: Bir Medeniyet Rüyası (III. Selim) (Sinema Filmi)
2009 – Umut (Turan Bey) (Sinema Filmi)
2009 – Kako Si? (Fatih) (Sinema Filmi)
2009 – 2010 – Ezel (Polis Memuru) (TV Dizisi)
2009 – Ah Kalbim (Selim) (TV Dizisi)
2009 – 2010 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ünsal) (TV Dizisi)
2008 – İpsiz Recep (Şerif)
2007 – Sessiz Fırtına (Barut Demirci)
2006 – Kiralık Oda (Sinema Filmi)
2006 – Karagümrük Yanıyor (Gafur) (TV Dizisi)
2005 – Cenneti Beklerken (Osman) (Sinema Filmi)
2005 – 2 Süper Film Birden (İşadamı) (Sinema Filmi)
2004 – Çocuklar Ne Olacak (Oktay) (TV Dizisi)
2003 – Kurşun Yarası (Rıza) (TV Dizisi)
2002 – Zerda (Ahmet) (TV Dizisi)
2002 – En Son Babalar Duyar (Deli Muzo) (TV Dizisi)
2001 – Güz Gülleri (TV Dizisi)
2001 – Benimle Evlenir Misin (Erkan (Ayhan) (TV Dizisi)
2000 – Paşa Baba Konağı (Hüdai) (TV Dizisi)
2000 – Filler ve Çimen (Kötü Polis) (Sinema Filmi)
2000 – Delikanlı (TV Dizisi)
1999 – Eylül Fırtınası (Kahraman) (Sinema Filmi)
1999 – Deli Yürek (Burhan) (TV Dizisi)
1998 – Herşey Çok Güzel Olacak (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)
1998 – Kanal Yumuşak G (Bekir) (Sinema Filmi)
1998 – Affet Bizi Hocam (TV Dizisi)
1997 – Yasemin (TV Dizisi)
1997 – Yanlış Saksının Çiçeği (Sinema Filmi)
1997 – Nice Yıllardan Sonra (Haldun) (Sinema Filmi)
1996 – 1997 – Kara Melek (Hidayet) (TV Dizisi)
1993 – Yanlış Adres (Ercan) (Sinema Filmi)
1993 – Son Söz Sevginin (TV Dizisi)
1993 – Şen Olasın Nuri Bey (TV Dizisi)
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