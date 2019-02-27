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Mesut Üner: Hizmet odaklı belediyecilik anlayışındayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, her seçmene eşit mesafede olacaklarını ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı içerisinde olacaklarını belirtti.

Mesut Üner: Hizmet odaklı belediyecilik anlayışındayız

İSTANBUL, (DHA) - Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, her seçmene eşit mesafede olacaklarını ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı içerisinde olacaklarını belirtti.

AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca halkının sorunlarını çok iyi bildiklerini, bu sorunları giderecek projeleri hazırladıklarını ve bunları en kısa zamanda gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Her seçmene eşit mesafede olacaklarını ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı içerisinde olacaklarını belirten Üner, “2002 genel seçimlerinden AK Parti’ye gönül vermiş 2018’e kadar bize destek olan bugünün seçmeni dünün seçmeni AK Partiye istikrarla oy atan tüm vatandaşlarımıza, tüm köy halkına, tüm Çatalca halkına minnetlerimi arz ediyorum. AK Parti’nin Çatalca’da var olmasını isteyen tüm seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu istikrarları için teşekkür ediyoruz. Ama 2019’daki yerel seçimlerde de desteklerini bekliyoruz” dedi.

CHP’Lİ SEÇMENLER DE DEĞİŞİM İSTİYOR

Mesut Üner, CHP seçmenine “CHP seçmeninin artık 10 yıllık CHP ile bugün gelinen Çatalca’daki farkı gördüğüne inanıyorum. Bir değişimi istediklerini ve arzu ettiklerini görüyorum. Bu arzularına karşılık verileceğinden emin olabilirler. Bize oy vermiş ya da vermemiş olmalarına bakmaksızın herkese hizmet edeceğimizi bilmelerini istiyorum. Buna ben kefilim” ifadelerini kullandı.

MHP’Lİ SEÇMENLERLE TEK ÇATIDA TOPLANDIK

Cumhur İttifakı ile beraber MHP seçmeninin AK Parti’ye vereceği destekten emin olduklarını ifade eden Üner, “Buna en kalbi duygularımla inanıyorum. MHP seçmeninin yapacağımız programlarda aktif katılım sağlamalarının, bize verecekleri desteklerin çok önemli olduğunu, bundan sonra AK Parti - MHP ayrımı olmadığını, tek bir çatı altında birleşmemizi 2019 yerel seçimlerinde taçlandıracağımıza olan inancım tam. MHP seçmenine en kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum” dedi.

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