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Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2020 11:27 | Son Güncelleme

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığı nedeniyle, 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz’ın cenaze töreni bugün, saat 12.00’de Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde yapıldı. Mesut Yılmaz’ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polis tören kıtasının omuzlarında camiye getirildi. Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti.

Törene 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Muharrem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin ve Fatih Terim ile çok sayıda iş insanı ve siyasetçi katıldı.

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“BİRLİK, BERABERLİĞİMİZ EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ OLACAKTIR”

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Cenaze namazını ifa ile birlikte ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki şu an musallada Mesut Bey’i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İzmir açıklarında meydana gelen olay hepimiz için malum 1000’e yakın yaralımız, 50’ye yakın ölenimiz var. Nerede, nasıl olacak belli değil. Tüm mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya her an ölecek gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Mesut Bey’in de mekanı cennet olsun. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Birlik, beraberliğimiz en büyük zenginliğimiz olacaktır. Milletimize başsağlığı diliyorum.''

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Burada kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz’ın cenazesi, Beykoz Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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(DHA)


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