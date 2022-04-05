HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Metabolizmayı hızlandıran gıdalar hangileri?

Metabolizmayı hızlandıran gıdalar hangileri?

05.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo verme sürecinde çok büyük etkisi olan metabolizma hızı kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Metabolizma hızını ise etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak, yeterli ve dengeli beslenmek, yeterli ve kalite uyku alımı, yeterli su tüketimi metabolizmayı hızlandırmaktadır. Bunlara ek olarak bazı besinlerin de metabolizmayı ekstra olarak hızlandırdığı bilinmektedir.

Metabolizmayı hızlandıran gıdalar hangileri?

Kilo vermek süreci birçok kişi için zorlu geçer. Covid-19 pandemisi yüzünden milyonlarca kişi aldığı ekstra kiloları vermek için harekete geçti. Hem fit bir görünüm hem de sağlıklı bir bünye için kilo vermek istiyorsanız öncelikle hayatınıza daha fazla hareket katıp beslenmenize dikkat etmelisiniz. Kilo verme sürecinde metabolizmayı hızlandırmanıza yardımcı olacak besinlere beslenme planınıza ekleyerek daha hızlı kilo verebilirsiniz.

ACI BİBER

İçeriğindeki kapsaisin ile vücudun kalori yakma hızında artışa neden olarak metabolizmanın hızlanmasını sağlamaktadır. Acı biber aynı zamanda yağ dokularında enerji harcanmasının artmasını sağlarken insülin seviyelerinin de düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

iStock-1323449825

KAHVE VE YEŞİL ÇAY

Fenol bileşikler içeren yeşil çay, vücut ısısında artışa neden olarak metabolizmanın da hızlanmasına yardımcı olmaktadır. İçeriğindeki kafein de bu hızın artmasını desteklemektedir. Bu sebeple kafein içeren içecekler de metabolizmayı hızlandırmak için önerilmektedir.

TAM TAHILLAR

Tam tahıllı besinler lif içerikleri yüksek olması sebebi ile sindirimleri sırasında harcanan enerji miktarı artış göstermektedir. Aynı zamanda lifli besinlerin tokluk süresini uzatmaları sebebi ile zayıflama üzerinde de çok olumlu etkileri bulunmaktadır.

ANANAS

İçeriğindeki bromelain sayesinde sindirimin kolaylaştırılmasını sağlarken aynı zamanda metabolizmanın da hızlanmasına yardımcı olmaktadır.

Ananasa bakışınız değişecek: Kalp, diyabet ve kansere karşı etkili... Ananasın etkileyici faydaları!Ananasa bakışınız değişecek: Kalp, diyabet ve kansere karşı etkili... Ananasın etkileyici faydaları!

BROKOLİ

Lif içeriği çok yüksek olan brokoli, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olurken metabolizmanın da hızlanmasını sağlamaktadır.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Brokolinin kan şekeri üzerindeki inanılmaz faydasıBilimsel olarak kanıtlandı! Brokolinin kan şekeri üzerindeki inanılmaz faydası

ELMA VE ARMUT

Elma metabolizma hızını arttırırken aynı zamanda karaciğerin de arınmasına yardımcı olmaktadır. İçeriğindeki metiyonin ve peptidler yardımı ile kolestrol seviyelerinde düşüşe sebep olurken glikoz seviyelerinin de dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Armut da elma ile benzer etkiler göstererek yüksek lipid seviyelerinin dengelenmesini sağlamakta ve metabolizmayı hızlandırmaktadır. Aynı zamanda lif içeriklerinin de yüksek olması sebebi ile sindirimleri sırasında ekstra bir enerji harcanmaktadır.

BAHARATLAR

Kapsaisin içeren zencefil, kekik, tarçın gibi baharatlar vücut ısısında artış meydana getirerek metabolizmanın daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadırlar.

PROTEİN ZENGİNİ BESİNLER TERCİH EDİLMELİ

Proteinden zengin besinlerin sindirim süresi uzun olduğu için bu sürede metabolizmanın harcadığı enerji artış göstermektedir. Proteinden zengin besinlerin tüketilmesi ile tokluk süremiz uzarken metabolizma hızımız da artış göstermiş olacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık... İftarda 10 dakika kuralıKabızlık, şişkinlik, hazımsızlık... İftarda 10 dakika kuralı
Ağıralioğlu'ndan Akşener'e sahur vakti mesaj! Ağıralioğlu'ndan Akşener'e sahur vakti mesaj!
Düzce'de iğrenç olay! 16 yaşındaki kız öğrenciyi servis şoförü taciz etti: Şalımı boyun bölgemden çekerek...Düzce'de iğrenç olay! 16 yaşındaki kız öğrenciyi servis şoförü taciz etti: Şalımı boyun bölgemden çekerek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benim yardımcımdı, şimdi Bakan oldu! Allah akıl versin

Benim yardımcımdı, şimdi Bakan oldu! Allah akıl versin

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."

İsyan etti! "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve..."

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlginizi Çekebilir

Aslında faydalı ama bu besinler yerken dikkat!

Aslında faydalı ama bu besinler yerken dikkat!

Ülkesi savaşta o milyon dolarlık markanın peşinde

Ülkesi savaşta o milyon dolarlık markanın peşinde

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Sakın çöpe atma hatasını yapmayın! Demlikle kalan çayla...

Afrodizyak etkisi cinsel gücü zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi cinsel gücü zirveye çıkarır

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.