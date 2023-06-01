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Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı!

01.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte detaylar...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33

İHA

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