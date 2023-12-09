Meteoroloji'den 36 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı, sel ve taşkın riski ve kuvvetli fırtına...

Meteorolojiden gelen son verilere göre ülke genelinin çok bulutlu ve yağılı geçmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

4 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 büyük şehirde beklenen hava durumunu paylaştı. Şen'in yaptığı paylaşıma göre beklenen hava koşulları şu şekilde:

Bugün İstanbul sağanak yağmurlu 8,

İzmir 12,

Antalya yağmurlu 16,

Ankara'nın kuzeyi kuvvetli olmak üzere yağmurlu 8 C.

Yağışlar yarın batıyı terk ediyor. Sıcaklıklar batıda hafta başı 3-4 derece artacak.

İç ve doğu Anadolu'da Çarşamba gününe kadar ortalamanın 3-4 derece altında kalacak.

SU BASKINI VE TAŞKIN RİSKİ

Bugün Batı Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış etkili olacak. Gündüz Kocaeli Yalova Düzce Sakarya Zonguldak Bartın Devrek Karasu Alaplı Karabük, Gece Cide Bozkurt Ayancık Sinop su baskını ve dere taşkınlarına dikkat.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda şiddetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, gece Trakya'nın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 8°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece yüksekleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 7°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Yağışların bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde, Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 4°C, 7°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 14°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 7°C

Kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 11°C

İl genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 6°C, 8°C

Akşam saatlerinden itibaren il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C, 12°C

İl genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE 14°C, 17°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ 0°C, 5°C

Gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 1°C, 8°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





