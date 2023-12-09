HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den 36 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı, sel ve taşkın riski ve kuvvetli fırtına...

Meteoroloji'den 36 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı, sel ve taşkın riski ve kuvvetli fırtına...

09.12.2023 09:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 36 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Ülkenin birçok yerinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken bazı bölgelerde yoğun kar yağışı ve yağmur bekleniyor. İşte 9 Aralık hava durumu raporuna göre bölgelerimizde beklenen sıcaklıklar!

Meteoroloji'den 36 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı, sel ve taşkın riski ve kuvvetli fırtına...

Meteorolojiden gelen son verilere göre ülke genelinin çok bulutlu ve yağılı geçmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

1

4 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 büyük şehirde beklenen hava durumunu paylaştı. Şen'in yaptığı paylaşıma göre beklenen hava koşulları şu şekilde:

Bugün İstanbul sağanak yağmurlu 8,

İzmir 12,

Antalya yağmurlu 16,

Ankara'nın kuzeyi kuvvetli olmak üzere yağmurlu 8 C.

Yağışlar yarın batıyı terk ediyor. Sıcaklıklar batıda hafta başı 3-4 derece artacak.

İç ve doğu Anadolu'da Çarşamba gününe kadar ortalamanın 3-4 derece altında kalacak.

SU BASKINI VE TAŞKIN RİSKİ

Bugün Batı Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış etkili olacak. Gündüz Kocaeli Yalova Düzce Sakarya Zonguldak Bartın Devrek Karasu Alaplı Karabük, Gece Cide Bozkurt Ayancık Sinop su baskını ve dere taşkınlarına dikkat.

2

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda şiddetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, gece Trakya'nın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 8°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, gece yüksekleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 7°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 8°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Yağışların bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde, Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 4°C, 7°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 14°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 7°C
Kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 11°C
İl genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 6°C, 8°C
Akşam saatlerinden itibaren il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C, 12°C
İl genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE 14°C, 17°C
Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ 0°C, 5°C
Gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 1°C, 8°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meral Akşener'in o anları sosyal medyada gündem oldu: 'Şu hareketi yapasım var kendime'Meral Akşener'in o anları sosyal medyada gündem oldu: 'Şu hareketi yapasım var kendime'
Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Milyonlarca euro ile sırra kadem bastı, Antalya iddiası gündem olduAlmanya bu Türk'ü konuşuyor! Milyonlarca euro ile sırra kadem bastı, Antalya iddiası gündem oldu
Bursa’da ‘uyarmayan’ deprem sistemi! Belediye Başkanı 2018 yılında ‘gururluyum’ diyerek duyurmuştuBursa’da ‘uyarmayan’ deprem sistemi! Belediye Başkanı 2018 yılında ‘gururluyum’ diyerek duyurmuştu
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
En Çok Okunan Haberler
Üç formüllü maaş hesabı! Kök aylığa kademeli artış

Üç formüllü maaş hesabı! Kök aylığa kademeli artış

Borsa kan kaybediyor! 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı

Borsa kan kaybediyor! 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

Bursa’da ‘uyarmayan’ deprem sistemi! Belediye Başkanı 2018 yılında ‘gururluyum’ diyerek duyurmuştu

Bursa’da ‘uyarmayan’ deprem sistemi! Belediye Başkanı 2018 yılında ‘gururluyum’ diyerek duyurmuştu

Starbucks'a girip vatandaşlara küfretti! Yetmedi bir de polise saldırdı

Starbucks'a girip vatandaşlara küfretti! Yetmedi bir de polise saldırdı

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.