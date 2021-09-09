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Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur uyarısı! (9 Eylül Perşembe hava durumu)

09.09.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den, 9 Eylül Perşembe günü beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara, Ege ve doğu Karadeniz ile Burdur, Antalya ve Eskişehir'in bir kısmında sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur uyarısı! (9 Eylül Perşembe hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir, Bolu, Düzce, Ordu, Ardahan çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

1

RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

2

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra iç kesimlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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