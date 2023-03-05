Meteoroloji'den deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın (70-90 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK

Fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yarın saat 03.00'te başlayıp, saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

AA-DHA

