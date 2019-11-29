Meteoroloji'den İstanbul için bir uyarı daha (30 Kasım Cumartesi havalar nasıl olacak?)

Öğle saatlerinde Taksim gibi bazı bölgelerde yağmur yerini güneşe bırakırken, bazı bölgelerde ise lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. YARIN AKŞAMA DİKKAT Meteoroloji yetkilileri, yarın akşam içinde İstanbulları uyardı. İstanbul'da yarın öğleden sonra akşam saatlerinde bir yağış daha bekleniyor. Yine lososla birlikte etkili olması beklenen yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ



Fatih, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Bayrampaşa'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalar meydana gelirken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs ve metro duraklarına sığındı. Vatandaşlar ise naylon poşet ve şemsiye yardımıyla yağmurdan korundu. Taksim Meydanı'nda da yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların şemsiyeleri ters döndü.

DEV DALGALAR OLUŞTU



Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu. O anları görüntülemek isteyen turistlerin ise birbirleriyle yarıştığı görüldü. Boğaz gezisi gerçekleştiren tekneler boğazda güçlükle ilerledi. Aralıklarla etkili olan yağmur sonrası ise Karaköy üzerinde oluşan gökkuşağının manzarası kendine hayran bıraktı. Kısa aralıklarla görünen gökkuşağı daha sonra tamamen kayboldu.Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. YOLDA ÇÖKME OLDU



Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Selvi Sokak'ta yağmur nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. Rögar kapağından da kanalizasyon sularının fışkırması nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri iş makineleriyle çökme olan yolda çalışma yaptı. OTOMOBİLDE 6 AYLIK BEBEK VARDI



Eşi ve 6 aylık bebeği ile Selvi Sokak'tan geçen Ahmet Kaya'nın aracında hasar meydana geldi. Çöken yoldaki rögar kapağına çarpan aracın hava yastıklarının açılmasına neden oldu. Aracında hasar meydana gelen Ahmet Kaya, "Her gün kullandığım yoldan geçerken mazgaldan su fışkırıyordu bir anda hava yastıkları patladı. Araçta eşim ve 6 aylık bebeğimiz vardı, iyiyiz çok şükür. 15-20 bin lira hasar var" dedi.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL ETTİ



İstanbul Boğazı'nda sis etkili olurken, Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12.00'deki Adalar-Beşiktaş seferini iptal etti. Saat 11.00'deki Beşiktaş-Adalar ile 08.45 ile 09.45'teki Bostancı-Karaköy-Kabataş seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Şehir hatlarının ardından vatandaşlar metrobüslere akın etti. Bahçelievler metrobüs durağında yoğunluk oluşurken, yağış sonrası oluşan trafik nedeniyle 2 ambulans da trafikte ilerlemekte zorlandı. Deniz ulaşımı öğle saatlerinde normale döndü. 'METROBÜS BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL'



Yağmura hazırlıksız yakalandığını ifade eden İbrahim Barut, "Metrobüs çok kabalık, bildiğin gibi değil, Yağış olunca daha çok oluyor. Yağıştan trafik yavaş akıyor, yavaş akınca da insanlar binemiyor" dedi. Ümran Ergin adlı vatandaş ise, "Hava şartlarından dolayı metrobüsler kalabalık oluyor. Fırtına en çok insanları etkileyecek, bizler etkileneceğiz. Hayatımız aksayacak, günlük işlerimiz aksamaya devam edecek. Trafik çok fazla" ifadelerini kullandı.

BALIKÇILARA LODOS ENGELİ



Balık mevsiminin bol olduğu dönemde lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Yağmurun da etkisiyle denize açılmaktan çekinen balıkçılar havanın normalleşmesini beklerken ekonomik olarak bu durumdan etkilendiklerini dile getirdi. Teknelerini kıyıya çeken balıkçıların havaların mevsim normallerine dönmesi sonrasında yeniden denize açılacağı öğrenildi. '3-5 GÜN DAHA KİMSE DENİZE AÇILAMAZ'



Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan Mustafa Yücel, "Lodos var, 3-5 gün daha kimse denize açılamaz. Burada hava esmeye başladığı zaman kimse barınaktan çıkamıyor. Tam balık mevsimi havayı bekliyoruz, fazla balıkçılık yapan da kalmadı bazı balık çeşitleri artık avlanılamıyor, olanları da trollar bitiriyor. Balıkçılar için böyle havalar külliyen zarar. Herkesin dolabında yemi var ama denize açılmadıkları için zarar ediyorlar" dedi. 'SATIŞLARIMIZI BÖYLE HAVALAR ETKİLİYOR'



Havaların böyle olması sebebiyle ekonomik olarak zorlandıklarını aktaran Serkan Çokdokur, “Hava esiyor sert lodos şeklinde, balık var denizde ama hava muhalefetinden dolayı çıkamıyoruz. Bekliyoruz havanın normale dönmesini yaklaşık olarak 2 gün daha havaların böyle olacağını öğrendik. Normalleştiği zaman havalar işlerimize devam edeceğiz. Şu an masraflarımızı zor karşılıyoruz, satışlarımızı da böyle havalar etkiliyor” diye konuştu.

LODOS KAYIKLARI BATIRDI



Silivri'de de lodos ve aralıklı sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Silivri sahil kordon boyunda kıyıya bağlı bazı balıkçı kayıkları battı. Sahildeki kayıkların sahiplerinin çoğunluğunun lodosa karşı tedbir aldığı görüldü. Fırtına etkisiyle dalgakıran mevkiinde dev dalgalar oluştu. Yağışında etkili olduğu ilçede vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, yürümekte zorlandı. Ayrıca fırtınadan dolayı deniz kenarlarında çöp birikintilerinde oluştuğu görüldü. SARIYER'DE YOLLARI SU BASTI



Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer'de yollarda su birikintileri oluştu. Ara sokaklardan gelen yağmur suyu, sahil yolunda mazgalların tıkanmasıyla yolda birikti. Sahil yolundaki araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Su birikintisinin oluştuğu yerlerden biri olan Doğu Muvakkithane Caddesi ile Sakıp Sabancı Caddesi'nin kesiştiği yolda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Bölge esnafı da çalışmalara destek vererek mazgalları temizledi. Mazgalların temizlenmesiyle birlikte yolda biriken su tahliye edildi. "BURASI GÖL GİBİ OLUYOR"



Mazgalların temizlenmesine yardımcı olan esnaf Can Özay, "Çok yağmur yağdığı zaman su alttan basınç yapıyor. Bir an da burası şişiyor. Böyle olunca birikmiş su 1 veya 2 saat burada kalıyor. Alttan basınç yaptığı zaman bir anda gitmiyor. Basınç gittikten sonra ancak bu giderleri açtığımız zaman su öyle gidiyor. 1 saat kadar burası göl gibi oluyor. Aslında dün belediye ekipleri kanalları temizledi ama temizlemek yetmiyor" şeklinde konuştu.

İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor