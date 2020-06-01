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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (1 Haziran 2020 İstanbul'da hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 09:03 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (1 Haziran 2020 İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

1 HAZİRAN 2020 YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenenhavadurumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 22
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Adana: Parçalı bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı, öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı bulutlu 20
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Kaynak: İHA

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