Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (21 Mayıs 2020 İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI BATI'DA 4 İLE 6 DERECE AZALACAK



Hava sıcaklığı batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacak.

RÜZGAR HIZINI 80 KM'YE ÇIKARACAK



Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33