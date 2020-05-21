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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (21 Mayıs 2020 İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 09:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın ise batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (21 Mayıs 2020 İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI BATI'DA 4 İLE 6 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığı batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacak.

RÜZGAR HIZINI 80 KM'YE ÇIKARACAK

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, saatlerinde kuzeyi puslu ve yer yer sisli 22

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler hafif yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 35

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Kaynak: İHA

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