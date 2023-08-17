HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı geldi: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı geldi: Fırtına bekleniyor

17.08.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı geldi: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde Cuma günü beklenen fırtına için vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın Cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğini belirtti. Fırtınanın aynı günün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 milyon TL değerinde! İç çamaşırından çıktı...30 milyon TL değerinde! İç çamaşırından çıktı...
MİT yakalattı! Erdoğan'ın sesini taklit edip...MİT yakalattı! Erdoğan'ın sesini taklit edip...
Bundan sonraki kırılma için o bölgeyi işaret etti! 'Sadece İstanbul değil...'Bundan sonraki kırılma için o bölgeyi işaret etti! 'Sadece İstanbul değil...'
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Marmara Fırtına

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.