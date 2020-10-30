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Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 20:51 | Son Güncelleme

Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yağışın Kocaeli'nin kuzey, Sakarya ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA

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