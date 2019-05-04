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Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Trakya'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Açıklamada, fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Marmara Bölgesi

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