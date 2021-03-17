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Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Bir hafta yağış var

17.03.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Bir hafta yağış var

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Salı gününe kadar İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. 7 gün boyunca aralıklı devam edecek yağışlar hafta sonu hafifleyecek. Sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece altında seyredecek.

Ülke genelinde yağışlar devam ediyor. Yarın İstanbul'da hava çoğunlukla bulutlu ancak bölgede yağmur geçişleri olabilir. Yarın Ankara'da hafif yağmur beklenirken İzmir'de cuma günü yağışlar kuvvetlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 17-23 Mart haftalık hava durumu tahminine göre; önümüzdeki 7 gün boyunca yurt geneli yağışlı bir havanın etkisi altında olacak.

Yapılan son tahminlere göre; yarın Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz'in kıyılarında şiddetlenecek.

Hafta sonu hafiflemesi beklenen yağışlar, aralıklı olarak salı gününe göre sürecek.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara Bölgesi'nde yağışlar sürekli değil. Önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde sağanaklar görülebilir. Ege Bölgesi'nde de yağış aralıklı, Afyonkarahisar ve Kütahya'da sulu kar var.

İç Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvetli yağan yağmurun akşam saatlerinde sabah kara dönmesi bekleniyor.

tahmin

Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Güneydoğu boyunca sağanak geçişleri etkili olacak. Bölgede cuma günü yağışlar hafifleyecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun genelinde yağış var. Bölgede hava soğuk; Bolu, Kastamonu arasındaki bazı kesimlere kar da yağıyor. Doğu Anadolu'da; Erzurum, Kars ve Ağrı'da kar, diğer kentlerde yağmur ve sulu kar var.

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