Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…

Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerine göre bugün lodos çok kuvvetli bir şekilde etkisini gösterecek. Ege’den Ukrayna’ya kadar çok uzun bir hatta etkisini göstermesi bekleniyor. Ege’de su hortumu oluşabilir. Lodosun etkisi Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul’da zaman zaman 70/85 kilometreyi bulabilir. Vatandaşlara çatıların altında yürümeyin uyarısı gelirken motorlu kuryeler için de ani rüzgar hamlelerine karşı uyarı geldi.

Kuvvetli lodos ise beraberinde yağış da getirecek. Bu sabah saatlerinde Ege ve Trakya bölgelerinde yağışın da başlaması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde öğlen ve akşam ara ara yağış geçişleri olabilir. Bu gece yarısı ve Salı sabahı ise İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor. Ege Bölgesi’nde yağışlar kuvvetli bir şekilde etkisini gösterecek. Meteoroloji’den su baskınlarına karşı uyarı geldi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Meteoroloji'den gelen uyarıda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği bildirildi.

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

SAAT VERİP, UYARDI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece saat 01.00'da itibaren başlayıp, bugün akşam saat 20.00'a kadar süreceğini belirtti.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Marmara'da rüzgarın bugün (20.11.2022) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi.

ÇANAKKALE'DE LODOS FIRTINASI NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çanakkale'de, gün boyu etkili olan ve deniz ulaşımında aksamalara yol açan fırtınanın bu gece ve yarın da devam etmesi beklendiğinden, eğitime yarın için 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, halen etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece ve yarın Çanakkale il genelinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 55 ile 90 kilometre şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirdi. Bunun üzerine Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen meteorolojik tahminler nedeniyle; ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda 21 Kasım 2022 tarihinde 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel, 21 Kasım 2022 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planı'nda görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir" denildi.



