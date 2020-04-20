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Meteoroloji'den yağış uyarısı! (20 Nisan yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 09:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün 20 Nisan hava durumu verilerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (20 Nisan yurtta hava durumu)

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 18
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Kaynak: İHA

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Meteoroloji yağış 20 nisan yurtta hava durumu

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