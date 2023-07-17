Meteoroloji'den yeni 'yüksek sıcaklık' uyarısı! Tarih verdi... Uzmanlardan korkutan sözler: 'Normal hale gelebilir'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, 19 Temmuz Çarşamba günü, öğle saatlerinden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-35, Edirne’de 38-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 33-36, Kocaeli’de 37-39, Sakarya’da 35-37, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

METEOROLOJİ UYARDI, MUĞLA 43 DERECEYİ GÖRECEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda ise, Muğla bölgesinde sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığının 38-43 derece dolayında seyredeceği bildirildi.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Muğla’da hava sıcaklığı 38-43 C dolayında seyredecek. Ssıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

2023, KAYITLARDAKİ "EN SICAK YIL" OLMA YOLUNDA

Berkeley Earth tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sıcaklık değerlerinin ölçülmeye başlandığı 1850'den beri geçen ay, en sıcak haziran olarak kayda geçti. Haziranda küresel sıcaklıklar, 1850-1900 dönemi ortalamasına göre 1,47 derece arttı.

Haziran 2023, okyanuslarda da 1,12 dereceyle rekor sıcaklık artışının görüldüğü dönem oldu.

Ocak-haziran dönemi sıcaklıkları dikkate alındığında, rekor haziran sıcaklığının ardından El Nino'nun da etkisiyle 2023'ün, kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 81 olarak hesaplandı.

2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olmaması durumunda en sıcak ilk 4 yıldan biri olma ihtimali ise yüzde 99 olarak öngörüldü.

Öte yandan, 2023'ün, yüzde 98 ihtimalle okyanuslarda tüm zamanların en sıcak yılı olacağı tahmin edildi.

Rekorlara rağmen bu yıl küresel sıcaklık artışının 1850-1900 dönemine göre 1,5 dereceyi "muhtemelen" aşmayacağı, El Nino'nun sıcaklıklara etkisinin zamanla yansımasından dolayı El Nino'nun, 2024'te sıcaklıkları 2023'tekinden daha fazla artıracağı öngörüldü.

Küresel ortalama sıcaklıklar, günlük bazda ilk olarak 3 Temmuz'da rekor kırmasının ardından temmuzun ilk haftasının "kayıtlardaki en sıcak hafta" olarak olduğu açıklanmıştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 4 Temmuz'da, El Nino koşullarının başladığını ilan etmişti.

Şu anda ise 2016, kayıtlardaki en sıcak yıl.

"KÜRESEL ISINMANIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Küresel ortalama sıcaklığın rekor seviyelere ulaşan hızlı artışına dikkati çeken Prof. Dr. Levent Kurnaz da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarla atmosfere salınan karbondioksit gazının küresel ısınmaya neden olduğunu ve bu yüzden de atmosferin her geçen gün ısınmaya devam ettiğini belirten Kurnaz, "Geçtiğimiz 3 sene içerisinde atmosferin kendi ısınmasını maskeleyen birtakım olaylar vardı. Bunlar da okyanus akıntılarıydı. La Nina, Pasifik Okyanusu’ndaki suların daha da soğumasına neden oluyordu. Öyle olduğu için de dünyanın ne kadar ısındığı belli olmuyordu. Fakat La Nina, nisan-mayıs gibi sona erdi ve bu maskeleme de ortadan kalktı. Şimdi, küresel ısınmanın ne anlama geldiğini görmeye başlıyoruz." dedi.

La Nina'nın ters etkilerine sahip olan El Nino iklim olayının Pasifik Okyanusu’ndaki suların normalden daha sıcak olmasını sağladığını ifade eden Kurnaz, bu etki ile sıcaklığın daha da artacağı uyarısını yaptı.

Dünya'nın 4’te 3’ünün okyanuslardan oluştuğunu, okyanus sularının ısınmasının da dünyanın ortalama sıcaklığını etkilediğini vurgulayan Kurnaz, El Nino etkisinin ne kadar ve ne şiddetle süreceği tam olarak belli olmasa da 2024 yılına kadar devam edebileceğinin altını çizdi. Kurnaz, iklim olaylarının etkilerinin zaman içerisinde şekilleneceğini aktardı.

"MİLYONLARCA KİŞİNİN SICAKTAN ÖLMESİNDEN BAHSEDİYORUZ"

Küresel hava sıcaklıklarında ardı ardına yaşanan rekorların süreceğini dile getiren Kurnaz şu bilgileri verdi:

"4 Temmuz'un sıcaklığı 17,18 dereceydi. İki gün üst üste rekor tazelendi. Yarın daha da yüksek olur mu? Muhtemelen olur ama kabaca şunu söylemek mümkün, ağustos ayının ilk yarısının sonuna kadar her gün yeni bir rekor beklenebilir. Bu da ağustos ayının sonuna kadar yaklaşık 10-15 rekor kırılacağı anlamına gelmektedir."

Kurnaz, artan hava sıcaklığında en büyük zararı, belli bir sıcaklık, nem ve yağış dengesine ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin görebileceğini, iklim değişikliğinin sadece Türkiye’de değil dünya genelinde tarım sektörünü tehdit ettiğini bildirdi.

İklim değişikliği nedeniyle Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi belli başlı bölgelerin, dünyanın geri kalanına göre daha fazla ısındığını anlatan Kurnaz, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı orada artık insan dayanıklılığının üstüne çıkacak sıcaklıklar oluşmaya başlayacak. Bu da açıkçası, insanlar düşüp ölecek demek ve bu rakamlar 100-200 veya 1000 kişiyi değil, milyonlarca insanı kapsayacak. Burada milyonlarca kişinin sıcaktan ölmesinden bahsediyoruz. Tüm bunlar bir sonraki adımda bu insanların göç etmesine yol açacaktır. Göç yolları da Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) gibi yollardan geçtiği için sadece orada olan orada kalmayacak, yakın zamanda bütün dünyaya yayılan problemler yaşamaya başlayacağız."

Kurnaz, dünya genelinde rekor sıcaklıklara ulaşılmasıyla, aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarında büyük bir patlama yaşanabileceği konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Büyük bir kısmı Fransa'nın başkenti Paris'te olmak üzere Avrupa'da 2003 yılında 35 bin kişinin aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurnaz, ilerleyen günlerde yaşanabilecek ölümlerin normal hale gelebileceğini ve bu sayının milyonları bulabileceğini sözlerine ekledi.

Küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması için fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi gerektiğine değinen Kurnaz, sözlerini, "Önlemler iki tarafta değerlendirilebilir. Bunun daha kötüye gitmesini engellemek mümkün ama artık geriye döndürmek mümkün değil. Ne önlem alırsak alalım, ne yaptıysak o. Bu problemin nedeni kömür, petrol ve doğal gaz yakmamız. Bunları yakmayı bırakacak olursak en azından durdurma şansımız olur ama o yönde de hiçbir iyileşme yok dünyada." diyerek tamamladı.

DHA-İHA-AA

