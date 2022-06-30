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Meteoroloji duyurdu! 8 il için sarı kodlu uyarı (30 Haziran hava durumu)

30.06.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; 23 ilde sağanak yağış beklenirken, 8 il için sarı kodlu uyarı geldi. Sarı kod uyarısı verilen illerde kuvvetli sağanak yağışların öğleden sonra etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporunun detayları!

Meteoroloji duyurdu! 8 il için sarı kodlu uyarı (30 Haziran hava durumu)

Mtetoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteorolojinin tahminlerine göre bugün 23 ilde sağanak yağış beklenirken, 8 il için de sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Sarı kod verilen iller; Ankara, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Bartın ve Düzce olarak sıralandı. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri!

Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Samsun, Çorum, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa’nın doğusu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana’nın Toroslar kesimi, Bartın’ın iç kesimleri, Kastamonu’nun güneyi ve Tokat’ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların öğleden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri’nin kuzeyi ve Çorum ile Yozgat’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra merkez ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu 36

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimleri öğleden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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