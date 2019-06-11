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Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyine aday oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’un Dünya Meteoroloji Yürütme Konseyi adaylığı sebebi ile Cenevre Uluslararası Kongre Merkezinde bir resepsiyon düzenlendi.Resepsiyona, WMO Başkanı ve Kanada Meteoroloji Servisi Genel Müdürü David Grimes, WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, 160 ülkenin Meteoroloji Genel Müdürleri ve temsilcileri, uluslararası kuruluş temsilcilerinden oluşan Kongre delegeleri ile WMO çalışanları katıldı.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyine aday oldu

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’un Dünya Meteoroloji Yürütme Konseyi adaylığı sebebi ile Cenevre Uluslararası Kongre Merkezinde bir resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona, WMO Başkanı ve Kanada Meteoroloji Servisi Genel Müdürü David Grimes, WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, 160 ülkenin Meteoroloji Genel Müdürleri ve temsilcileri, uluslararası kuruluş temsilcilerinden oluşan Kongre delegeleri ile WMO çalışanları katıldı. Resepsiyonda Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Beliz Cilasin Rende ile daimi temsilcilik çalışanları da hazır bulundu.
MGM Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun resepsiyonda “Türk mutfağından lezzetlerle uluslararası tatların bir arada sunulduğunu ayrıca resepsiyon süresince 160 ülkenin Meteoroloji Genel Müdürleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirildiğini, Türkiye’nin WMO programlarına katkılarından bahsetti ve ülkelerle ikili işbirliği imkanlarını değerlendirildiğini aktardı.
“Dünya Meteoroloji Kongresine ilk defa katılıyorum”
Yürütme Konseyi seçimlerine yönelik destek talebinde de bulunan Genel Müdür Coşkun, kendilerine gösterilen ilgiden hayli memnun olduğunu aktararak şunları söyledi:
“4 yılda bir düzenlenen Dünya Meteoroloji Kongresine ilk defa katılıyorum. Dünyanın en cömert ülkelerinden birinin temsilcisi olarak ana oturumda da ilk defa söz aldığımda Ülkemizin gelişmekte olan ülkeleri desteklemeye devam edeceğini vurguladım. Resepsiyon süresince görüştüğüm mevkidaşlarıma da meteoroloji alanında elde ettiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini ihtiyaç duyan ülkelerle paylaşma konusundaki kararlılığımızı ilettim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin destekleri ile uluslararası camiadaki etkinliğimizi ve görünürlüğümüzü daha da artıracağımıza inanıyorum.”
Dünya Meteoroloji Örgütünün en üst karar organı olan Dünya Meteoroloji Kongresi, üye ülke delegelerinin katılımı ile 4 yılda 1 defa toplanarak genel, teknik, finansal ve personel yönetmeliklerinin tamamını karara bağlar. Uzun vadeli planlar ve 4 yıllık dönemsel bütçe de yine kongre tarafından onaylanır.
18. Dünya Meteoroloji Örgütü, 3-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Cenevre, İsviçre’de Cenevre Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyine aday oldu

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyine aday oldu

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyine aday oldu

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyine aday oldu

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