Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"BUZLANMA VE DON UYARISI"

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 10, Ardahan’ın Göle ilçesinde 25, Erzincan’da 3, Bayburt’ta 9 derece olarak ölçüldü. (İHA)





