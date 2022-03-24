Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar yükseliyor

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, etkisini kaybediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre yeni haftadan itibaren yurtta sıcaklıklar etkisini göstermeye başlayacak.

METEOROLOJİ AÇIKLADI! SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar gününden itibaren ülkenin batı kesiminde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri düzeyine gelecek. Yurdun doğu kesiminde ise kar yağışı ve sağanak yağmur etkili olacak. İstanbul'da ise en yüksek sıcaklık 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEŞ PAZARTESİ TÜM YURTTA KENDİSİNİ GÖSTERECEK

Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde güneş kendisini gösterecek. Tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken İstanbul'da en yüksek sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak.





