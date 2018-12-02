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Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2018 22:17 | Son Güncelleme

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Pazartesi gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artması bekleniyor. Çarşamba günü ise yoğun sağanak yağış var.

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Pazartesi gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artması bekleniyor. Çarşamba günü ise yoğun sağanak yağış var.

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre Türkiye yeni haftaya güneşli başlayacak. Geçtiğimiz hafta hem sağanak yağış hem de soğuk hava etkisini göstermişti. Bu hafta ise hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artması bekleniyor.

Haftanın ilk günü sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor. Salı günü ise yağışlı hava tekrar kendini göstermeye başlayacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışı etkili olacak. Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise sağanak yağış azalarak devam edecek.

İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAYINLANAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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Meteoroloji hava durumu sağanak yağmur İstanbul hava durumu

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