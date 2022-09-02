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Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek

02.09.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, hava durumu ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağını bildirdi. Öte yandan, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların pazar ve pazartesi günleri kuvvetli olacağı blirtildi. İşte detaylar...

Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının, gelecek hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların pazar ve pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 8 Eylül Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Ankara, İzmir, Konya ve Sivas'ta gelecek hafta yağış beklenmezken İstanbul'un 6 Eylül Salı günü aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

AA

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hava durumu meteoroloji hava sıcaklıkları
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