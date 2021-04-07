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Meteoroloji uyardı! Türkiye bu gece soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor

07.04.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin bu gece saatlerinden itibaren, kuzeybatı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğini bildirdi. ava sıcaklıklarının Marmara ve Kuzey Ege'de yarından, batı, iç ve kuzey kesimlerde cuma gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 12) azalarak gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı! Türkiye bu gece soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklıkları Marmara ve Kuzey Ege'de yarından, batı, iç ve kuzey kesimlerde cuma gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 12) azalarak, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Soğuk ve yağışlı havanın bu gece saatlerinden itibaren, yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayacak etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Cumadan itibaren İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar, cumartesi ise İç Anadolu’nun güneyi ve doğusunda yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELER İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, cuma ve cumartesi Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları, buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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