Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarı! Antalya'ya özellikle dikkat çekildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, bugün beklenen hava durumuna ilişkin uyarılar yaptı. Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisi altına girerken İstanbul ve Marmara için öğleden sonra kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Uzmalar da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde beklenen hava durumuna değinirken Antalya için özellikle uyarılarda bulundu.

"10 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Twitter hesaından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Antalya'yı etkileyecek olan cephe yaklaşıyor. Özellikle akşam ve gece yağış çok kuvvetli. Merkezde 100 kilogram yağış bekleniyor. Su baskını yaşanma ihtimali yüksek.

İstanbul'da rüzgâr öğleden sonra kuvvetli esecek. Anlık hamleleri etkili olacak. Hava beklenenden daha soğuk şu anda. Hastalık riski var. Rüzgâr ile daha da üşütücü olacak. Akşam yağmur etkisini artıracak tekrar.

"SU BASKINLARI OLUŞABİLİR"

Twitter'daki hava durumu paylaşımlarıyla bilinen "Hava Forum" isimli hesaptan yapılan açıklamada da şu uyarılar yapıldı:

Antalya ve çevresi dikkat! Uydu görüntüsündeki devasa bulut kütlesine bakın. Yağış yüklü bu kütle şu an Antalya hattına doğru yolda. Akşam, gece ve pazar sabahı gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur bekliyoruz. Yerel olarak istenmeyen görüntüler (su baskınları) oluşabilir.

