HABER

Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak’ta bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor - Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 5-9 derece düşeceği tahmin ediliyor - Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor

Hakkari, Bitlis, Muş ve Batman'ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalarla çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde 5-9 derece düşecek.

Türkiye'nin geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Iğdır ve Malatya hariç) ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

- Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat

Hakkari, Bitlis, Muş ve Batman'ın kuzeyi (Sason), Siirt'in doğusu (Pervari, Eruh) ile Şırnak'ın doğusunda (Beytüşşebap, Uludere) yoğun kar (20-50 santimetre) öngörülürken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalarla çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanağın Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleriyle Şanlıurfa'nın doğusunda (Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar) kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

- Zirai don riski

Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunuyor.

Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

- Fırtına bekleniyor

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Ulaşımda muhtemel aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Denizlerde de Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtına, Orta ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Okulda Skandal! Erkek öğrencisine attığı iğrenç mesaj deşifre olduOkulda Skandal! Erkek öğrencisine attığı iğrenç mesaj deşifre oldu
İzmir'de sokaklar savaş alanına döndüİzmir'de sokaklar savaş alanına döndü
İzmir’de fırtına etkili oldu, çatıları uçurduİzmir’de fırtına etkili oldu, çatıları uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava sıcaklıkları kar yağışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai don

En Çok Okunan Haberler

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Mansur Yavaş hologram miting yaptı

Mansur Yavaş hologram miting yaptı

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Guaido için 'terör eylemi' iddiası! Kritik isim gözaltında

Guaido için 'terör eylemi' iddiası! Kritik isim gözaltında

Konya'da korkutan anlar! İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Konya'da korkutan anlar! İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Cumhur İttifakı Mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar kapatıldı

Fotoğraf çekmek için indi, koku gelmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli! Hepsi iptal edildi!

Yarına dikkat! Hepsi iptal edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.