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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan olay iddia! Yıllar önce annesi her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi

07.12.2023 11:54 | Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu katıldığı Katarsis'te olay iddialarda bulundu. Babasının haber olduktan sonra kendisini bir daha hiç aramadığını söyleyen Nebioğlu, yıllar önce bir gazeteci tarafından annesinin mektubunun haber olmaması için engellendiğini de söyledi. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu olay iddiasıyla gündem oldu...

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan olay iddia! Yıllar önce annesi her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Katarsis'e katıldı ve anlattıklarıyla şoke etti. Röportajda gözden kaçan detay Mynet'te... Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu yıllar önce annesinin bir gazeteciye ulaştığını ama Erol Simavi tarafından bu haberlerin basılmasının engellendiğini iddia etti.

Bomba iddia duyanları şaşkına çevirdi. Metin Akpınar'ın kızı açıklamasında "Babam doğduğumdan haberdardı. Gerçekten biliyordu. 89 yılında Hürriyet gazetesine manşet olarak çıkmışız anne bizi aslında bir kadına veriyor o kadın da bize bakıcılık yapması için konuşma gerçekleşiyor. Ben annemden ayrıldığımda 2 aylıktım. Adile Şener ve Emin Şener ile görüşülüyor. Biz bakıcı kadına veriliyoruz" dedi.

Ekran Alıntısı

ANNESİNİN GÖNDERDİĞİ MEKTUP ENGELLENDİ

Duygu Nebioğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Emin Şener, Emin babam, baba diyorum, bu adam Tekirova'da gazetecilik yapan bir adama ulaşıyor bu adam bizi Hürriyet gazetesinde manşet yapıyor o dönem sahibi Erol Simavi olduğunu öğrendik, haber yapılıyor. Annem o dönem cezaevinde o gazeteciye mektup yazıyor Metin Akpınar'dan bahsediyor, o mektubu ortaya çıkartabildiğimde inanının bütün Türkiye ağlar. Çok zor durumda kalmış bir kadının cümleleri onlar.

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"BU MESELE KAPATILIYOR"

Metin Akpınar'ı söylüyor gazeteci bunu tekrar Hürriyet'e gönderiyor haber yapılmıyor Erol Simavi ismi, o dönem gazetecilerimiz hepsi Metin Akpınar ile arkadaş. O dönemin reklam olayları bile Erol Simavi'nin attığı manşetlerle oluyormuş."

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Gökhan Çınar durumu özetleyerek "Bu süreçte o dönem yapılmıyor ve bu mesele kapatılıyor ve çocuk esirgemeye gönderiliyorsunuz" dedi.

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Duygu Nebioğlu ise "Evet, valiliğin de haberi oluyor zaten haberi olsun diye o gazeteye veriliyor" yanıtını verdi.

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