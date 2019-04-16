Metin Gündoğdu’dan Ermeni basınına ayar üstüne ayar

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 52. Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı için Ermenistan’ın Başkenti Erivan’a giden AK Parti Ordu Milletvekili ve Komisyon Başkanı Metin Gündoğdu, Ermeni basın mensuplarına ayar üstüne ayar verdi.

AK Parti Ordu Milletvekili ve Komisyon Başkanı Metin Gündoğdu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 52. Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı için Ermenistan’ın Başkenti Erivan’a gitti. Ermenistan Devlet Televizyonu diğer gazetecilerin gerilimi arttırmak için sorduğu soruları yapıcı bir dille cevaplayan Gündoğdu, “Azerbaycan bizim kırmızı çizgimizdir. Ermenistan ortadaki sorunun çözümünü sağlamalıdır” dedi.

"Her türlü Irkçılığın karşısındayız"

Ermeni basın mensuplarının gerilimi arttırmaya yönelik sorularını yanıtlayan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Bu tür yaklaşımları bırakmak gerekli. Ermeni diasporası, Ermenistan’a zarar veriyor ve kapılarını kapattırıyor. Gergin bir ortamda sorunlar çözülemez. Asıl meselemiz bu coğrafyada birlikteliği oluşturarak ileriye doğru hareket etmektir. Ermenistan yeni hükümetiyle dünyaya açılmalı ve ekonomisini güçlendirmeli. Basın mensuplarının görevi soru sormak evet ama, atmosferi gerecek yaklaşımlarda bulunmanız doğru değil. Önceki Cumhurbaşkanımız da Ermenistan’ı ziyaret etti. Aramızdaki eksikliklerin giderilmesi için yeni bir ortam var ve bu ortam pozitif değerlendirilmelidir. AK Parti, kimseyi ötekileştirmeyen ve ayrıştırmayan bir siyasi partidir. Bizim partimizde Ermeni bir milletvekilimiz de var. Markar Eseyan, üç dönemdir parlamentoda, Ermenileri temsil ediyor” dedi.