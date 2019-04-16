HABER

Metin Gündoğdu’dan Ermeni basınına ayar üstüne ayar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 52.

Metin Gündoğdu’dan Ermeni basınına ayar üstüne ayar

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 52. Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı için Ermenistan’ın Başkenti Erivan’a giden AK Parti Ordu Milletvekili ve Komisyon Başkanı Metin Gündoğdu, Ermeni basın mensuplarına ayar üstüne ayar verdi.
AK Parti Ordu Milletvekili ve Komisyon Başkanı Metin Gündoğdu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 52. Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı için Ermenistan’ın Başkenti Erivan’a gitti. Ermenistan Devlet Televizyonu diğer gazetecilerin gerilimi arttırmak için sorduğu soruları yapıcı bir dille cevaplayan Gündoğdu, “Azerbaycan bizim kırmızı çizgimizdir. Ermenistan ortadaki sorunun çözümünü sağlamalıdır” dedi.

"Her türlü Irkçılığın karşısındayız"
Ermeni basın mensuplarının gerilimi arttırmaya yönelik sorularını yanıtlayan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Bu tür yaklaşımları bırakmak gerekli. Ermeni diasporası, Ermenistan’a zarar veriyor ve kapılarını kapattırıyor. Gergin bir ortamda sorunlar çözülemez. Asıl meselemiz bu coğrafyada birlikteliği oluşturarak ileriye doğru hareket etmektir. Ermenistan yeni hükümetiyle dünyaya açılmalı ve ekonomisini güçlendirmeli. Basın mensuplarının görevi soru sormak evet ama, atmosferi gerecek yaklaşımlarda bulunmanız doğru değil. Önceki Cumhurbaşkanımız da Ermenistan’ı ziyaret etti. Aramızdaki eksikliklerin giderilmesi için yeni bir ortam var ve bu ortam pozitif değerlendirilmelidir. AK Parti, kimseyi ötekileştirmeyen ve ayrıştırmayan bir siyasi partidir. Bizim partimizde Ermeni bir milletvekilimiz de var. Markar Eseyan, üç dönemdir parlamentoda, Ermenileri temsil ediyor” dedi.

"HDP Faşist ve bölücü bir parti"
Basın mensuplarının Ermeni asıllı HDP Milletvekilini hatırlatması üzerine değerlendirmelerde bulunan Metin Gündoğdu, şunları söyledi:
“Garo Paylan, farklı bir alanda ve farklı bir siyasi partide hareket ediyor. Onun partisi Türkiye’de ırkçılık yapan, faşizmle hareket eden ve bölücülük yapan bir parti. Sırtını PKK ve PYD gibi terör örgütlerine dayadıklarını itiraf eden bir siyasi parti. Irkçılık her zaman, bütün ülkelere zarar vermiştir. Biz her türlü ırkçılığın karşısındayız.”

"Azerbaycan kırmızı çizgimizdir"
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan soruna dikkat çeken KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “İki devlet bir Millet olduğumuz Azerbaycan’ı kendimizden ayırmıyoruz. Azerbaycan kırmızı çizgimizdir. Ermenistan’ın Azerbaycan’la olan problemlerini çözmesi gerekli. Bu bölgenin refahı ve bölgede yaşayanların birlikteliği için bu çok önemli. Bunları yapabilirsek güçlü bir coğrafya oluşturabiliriz. Birbirine saygılı, birbirinin hukukunu gözeten bir yapıyı tesis edebiliriz” diye konuştu.

Metin Gündoğdu’dan Ermeni basınına ayar üstüne ayar

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
Bakan Pakdemirli: Belarus'la hedef 1 milyar dolar ticaret hacmiBakan Pakdemirli: Belarus'la hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi
Akyurt’ta "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Fuarı"Akyurt’ta "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Fuarı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.