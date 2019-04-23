HABER

Metrelerce sürüklendiler!Korkunç kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 07:27 | Son Güncelleme

İzmir-Aydın Otoyolunda çarpışan kamyon ile otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir istikametine giden Fatih Atıcı'nın (30) kullandığı 35 KD 5015 plakalı otomobil, Torbalı ilçesi Yeniköy mevkisinde, aynı yönde seyreden Adem İzmirli (55) yönetimindeki 07 ACJ 740 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kamyon ile otomobil, çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşıp şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AKS 110 ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon sürücüsü İzmirli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden kendi imkanıyla çıkan Atıcı ise 112 Acil Servis ekiplerince, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atıcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İzmirli'nin cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, polis ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından vinç yardımıyla çıkarıldı.
Adem İzmirli'nin arkadaşı İsmail Uygun, nakliyecilik yapan İzmirli'nin, Datça'dan yüklediği patatesi İzmir Hali'ne götürdüğünü söyledi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten verildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Kaza

En Çok Okunan Haberler

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Muğla'da üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Çorum'da gece yarısı feci kaza! TIR bu hale geldi

Çorum'da gece yarısı feci kaza! TIR bu hale geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

İki gündür haber alınamıyordu! Cesedi evinin bodrumunda bulundu!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.