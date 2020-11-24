‘Metro inşaatında göçük’ davasında 9 sanığa hapis cezası

Ümraniye-Bostancı metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine ilişkin metro inşaatının yüklenici ve alt yetkili firmasında çalışan 9 sanık, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıl 8’er ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, 7 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

Ümraniye’de 2 Kasım 2018 tarihinde metro yapım çalışmasının sürdüğü caddede meydana gelen göçüğün altında kalan site güvenlik görevlileri Güray Halat ve Mehmet Altun’un ölümüne ilişkin 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına 15 tutuksuz sanık katılırken, hayatını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan katılanların avukatı Doğan Kocabey, sanıkların ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine son sözü sorulan sanıklar da olayda kusurlarının bulunmadığını söyleyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

9 sanığa ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’dan hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Hacı Mustafa Yurt, Rıfkı Töremez, Ali Ferhat Ağmış, Taner Kalakçı, Vahit Çolak, Haluk Ulutaş, Hasan Baştan, Necmi Mercan ve Mustafa Kızıldağ’ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan ayrı ayrı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 7 sanık hakkında ise ayrı ayrı beraat kararı verildi.