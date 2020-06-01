Metro İstanbul son dakika olarak duyurdu! Bazı seferler 16.00'dan sonra kapatıldı

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının saat 16.00 itibariyle kapatılacağı belirtilmişti.

Açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Saat 16.00 itibariyle Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı.

