Metro seferlerinde aksama

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) YENİKAPI- Gayrettepe arası metro seferleri gecikmeli olarak yapılıyor. İBB'den yapılan açıklamada seferlerin enerji dalgalanmaları sebebiyle aksadığı ifade edildi. Açıklamada, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattında enerji dalgalanması nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

