Metrobüs çalışma saatleri nedir? Metrobüs kaça kadar açık, saat kaça kadar çalışıyor?

Metrobüs, metro ile otobüs kelimelerinin birleşiminden olan bir ulaşım aracı olarak kullanılır. 16 yıldır kullanılmakta olan metrobüsler diğer toplu taşıma araçlarına göre farklılıklar gösterir. Kendisine ayrı bir yol ayrılmış olan metrobüs ile trafikte zaman kaybı azaltılır. Bu sebeple sıklıkla tercih edilen metrobüs çalışma saatleri merak edilir.

Metrobüsler kaçta çalışmaya başlıyor?

Metrobüs çalışma saatleri İstanbul’da yaşayan birçok insan için oldukça merak konusudur. Metrobüs çalışma saatleri tüm gündür yani metrobüsler 24 saat açıktır. Metrobüslerin yalnızca sefer saatleri değişiklik gösterir. Haftanın her günü hizmet veren metrobüsler için sorulan "Metrobüs kaça kadar açık?" sorusu için kesintisiz çalıştıkları söylenebilir. Kesintisiz bir şekilde seferlerini sürdürmektedir. Metrobüsler gecenin belirli saatlerinde sefer saatlerinin arasındaki süre uzatılmaktadır.

Metrobüs saatleri gece kaça kadar?

Metrobüs sefer saatleri genellikle 2-3 dakika aralıkla çalışmaya devam eder. Ancak gece metrobüs saatleri ve seferleri farklılık gösterir. Gece metrobüs saatleri 01.00 ila 05.30 arasında yarım saat ve 1 saat aralıklar olacak şekilde sefer saatleri düzenler.

metrobüs saat kaça kadar çalışıyor?

Metrobüsler kendisine ayrılan şeritte çalışmakta ve hızlı bir ulaşım sağlar. Bu sebeple sıklıkla tercih edilen metrobüsler hafta içi ve hafta sonu dâhil olmak üzere 24 saat çalışır. Ancak sefer saatlerinde değişiklik gösterir. Metrobüslerin sabah saatleri 2 veya 3 dakika aralıklar ile çalışır. Gece metrobüs saatleri ise 01.00 - 05.30 saatleri arasında ise sefer saatleri yarım saat veya 1 saat aralıklar ile çalışır. 7 gün 24 saat olarak çalışan metrobüsler kesintisiz hizmet verdiği için metrobüs son sefer saati yoktur.



