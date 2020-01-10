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  4. Metrobüs durağında engelli vatandaşların asansör çilesi!

Metrobüs durağında engelli vatandaşların asansör çilesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de bulunan Beşyol metrobüs durağında engelliler, durakta bulunan asansörün çalışmaması nedeniyle büyük zorluk çekiyor. Engellilerin metrobüse ulaşmasında vatandaşlar yardımcı oluyor.

Beşyol metrobüs durağındaki bu problemin uzun süredir devam ettiğini belirten Ali Kendirci, sürekli sorun yaşadıklarını, vatandaşların yardımıyla durağa inebildiklerini ifade ediyor. Kendirci, "Yetkililere sesleniyorum. Bu asansörü yapmak çok mu zor? Tamir etmek çok mu zor? Biz her gün bu gibi zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. Metrobüsten indiğinizde de asansöre ulaşamıyorsunuz. Çünkü merdiven asansöre ulaşmanızı engellemiş. Çünkü yanlardan geçiş yok. Asansöre de ulaşamıyorsun. Böyle de bir sorun var. Vatandaşlar sağ olsun. Duyarlı vatandaşlarımız var" şeklinde konuştu.

"EVRENSEL STANDARTLAR UYGULANSIN"

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Baş, engellilerin her zaman bu tür problemlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederken, projelerde evrensel standartların uygulanmasını gerektiğinin altını çiziyor. Baş, "Süreçte birçok şey yapıldı. Bunu görüyoruz. Biz engellilere hizmet veren bir dernek olduğumuz için bize her gün çok şikayet geliyor. Onlardan bir tanesi de üst geçitler. Biz şunu önerdik. Evrensel standartlar uygulansın. Erişilebilir, ulaşılabilir standartlar uygulansın. Böyle olmadığında ne oluyor? Bir üst geçit yapıldığında asansörü bozuluyor. Asansörde biri kalabiliyor ya da asansörle bir yere indiğinizde başka bir yere geçemiyorsunuz. Bir üst geçitte rampa varsa oradan geçiyorsunuz, üst geçitten inemiyorsunuz çünkü orada merdiven var. Üst geçitler gibi başka yerlerde de sorun yaşanabiliyor" şeklinde konuştu.

Ramazan Baş, sözlerinin devamında, "Biz bütün belediyelere çağrı yaptık. Evrensel standartlara uygun olmayan projelere ruhsat vermeyin. Burada belediye iyi niyetli bile olsa ihale veriyor, ihale bittikten sonra gidip kontrolünü yeterince yapmıyor. Ya da kontrolünü yapmaya giden kişi yeterli teknik bilgiye sahip olmuyor. STK'lar ile daha yakın çalışsınlar. Mutlaka ruhsat vermeden önce denetimlerini sıkılaştırsınlar. Elektrikli çözümler yerine mekanik çözümler daha sağlıklı oluyor. Çünkü havanın yağışlı olduğu zamanlar var. Elektrikli cihazların bozulduğu yerler var. Onların tamiri ve bakımı da zor oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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