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Metrobüs durağındaki asansörde 45 dakika mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Avcılar'da Şükrübey Metrobüs Durağı'ndaki asansörde 45 dakika mahsur kalan 2'si  bebek 5 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Avcılar'da Şükrübey Metrobüs Durağı'ndaki asansör dün saat 21.30 sıralarında aşağı inerken aniden durdu. Cam kabininde 2'si bebek 5 kişinin bulunduğu asansörü asılı halde görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve itfaiyeyi aradı.

MORAL VERMEYE ÇALIŞTILAR

Bu sırada bir anne ile kızı, 2 metre yukarıda asılı kalan cam kabinli asansördekilere el sallayarak moral vermeye çalıştı. Genç kız bir ara cep telefonununu uzatarak, büyük harflerle yazdığı "Bekleyin" yazısını da gösterdi. Bu arada ilk ihbardan sonra yola çıkan itfaiye ekibine kim tarafından açıldığı bilinmeyen bir telefonla mahsur kalanların kurtarıldığının bildirildiği, bunun üzerine de ekiplerin geri döndüğü öğrenildi. itfaiye ekiplerinden tekrar yardım istendi. Gelen görevliler kabini yukarıya çekip kabinin kapısını açmayı başardı. İki bebek arabası ile çıkan aile fertleri konuşmak istemedi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Bazı çevre sakinleri, asansörün sık arıza yapmasından yakındı. Bu arada asansörün kullanılmaması için önüne güvenlik şeridi çekildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
asansör Avcılar Metrobüs

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