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Metroda kendisini yerden yere atıp dans etmeye başladı! O anlar sosyal medyanın ilgisini çekti... "Genel talep üzerine" savunması yetmedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 12:26
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Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir metroda kaydedilen görüntü sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde bir kadın diğer yolculara aldırış etmeden kendisini yerden yere atarak dans etmeye başladı. O anlar sosyal medyada "Genel talep üzerine" notuyla paylaşılmasına rağmen eleştirilerin önüne geçilemedi.

Metroda kendisini yerden yere atıp dans etmeye başladı! O anlar sosyal medyanın ilgisini çekti... "Genel talep üzerine" savunması yetmedi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın Hindistan'ın Delhi bölgesindeki metroda yolcuların gözü önünde dans etti. Etrafındaki yolculardan her türlü onaylamayan bakışı almasına rağmen genç kız müziğin ritmine kendisini kaptırarak dans figürlerini sergiledi.

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Delhi metro videosu viral oldu ve sayısız tepki çekti. Çoğu kişi kıza karşı işlem yapılmasını talep ederken, geri kalanlar videosuyla ilgili şakalar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Dans Hindistan metro
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