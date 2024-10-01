Metroda kendisini yerden yere atıp dans etmeye başladı! O anlar sosyal medyanın ilgisini çekti... "Genel talep üzerine" savunması yetmedi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın Hindistan'ın Delhi bölgesindeki metroda yolcuların gözü önünde dans etti. Etrafındaki yolculardan her türlü onaylamayan bakışı almasına rağmen genç kız müziğin ritmine kendisini kaptırarak dans figürlerini sergiledi.

Delhi metro videosu viral oldu ve sayısız tepki çekti. Çoğu kişi kıza karşı işlem yapılmasını talep ederken, geri kalanlar videosuyla ilgili şakalar yaptı.